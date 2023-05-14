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تعرف على طاقم حكام مباراة سيراميكا وغزل المحلة فى الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، أسماء حكام مباراة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023

 

ويدير لقاء سيراميكا وغزل المحلة الحكم محمود عاشور، ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، وأحمد ناجي حكما رابعا، ومحمد علاء هاشم حكما لتقنية الفيديو ويعاونه أحمد جابر.

 

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر سيراميكا أمام الزمالك فى آخر جولة بالدورى، بينما خسر غزل المحلة أمام سموحة بثنائية فى نفس الجولة.

 

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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