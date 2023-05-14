شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم حكام مباراة سيراميكا وغزل المحلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، أسماء حكام مباراة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023

ويدير لقاء سيراميكا وغزل المحلة الحكم محمود عاشور، ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، وأحمد ناجي حكما رابعا، ومحمد علاء هاشم حكما لتقنية الفيديو ويعاونه أحمد جابر.