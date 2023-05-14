شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم حكام مباراة سيراميكا وغزل المحلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، أسماء حكام مباراة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023
ويدير لقاء سيراميكا وغزل المحلة الحكم محمود عاشور، ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، وأحمد ناجي حكما رابعا، ومحمد علاء هاشم حكما لتقنية الفيديو ويعاونه أحمد جابر.
ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر سيراميكا أمام الزمالك فى آخر جولة بالدورى، بينما خسر غزل المحلة أمام سموحة بثنائية فى نفس الجولة.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز