شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسبورتنج فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام سبورتنج مساء اليوم فى بطولة الكؤوس الأفريقية التى تنظمها القلعة الحمراء على صالة الملك عبد الله الفيصل، ضمن مباريات المجموعة الثانية فى ختام الدور الأول للبطولة.





موعد مباراة الأهلى وسبورتنج

تقام مباراة الأهلى وسبورتنج فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.

وتضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات، فيتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).