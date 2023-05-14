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حارس الإسماعيلى لشيكابالا: "شكراً ليك ولكل لاعبى الزمالك اللى وقفوا جنبى"

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القاهرة - سامية سيد - وجه محمد فوزي، حارس مرمى الاسماعيلي، رسالة خاصة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، بعد مساندة الأخير له عقب إصابته في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعت الفريقين أمس، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

 

وكتب فوزي عبر حسابه على إنستجرام، "كابتن شيكابالا المحترم بجد شكرا ليك فى اللقطة دي كان بيهون عليا وبيقولي قول الحمد لله وهو أول مره يتكلم معايا شكرا ليك بجد ولكل لاعيبه الزمالك إلي وقفوا جنبي في الملعب يطمنوا عليا".

 


محمد فوزي

 

وأكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن محمد فوزي، حارس مرمى الدراويش، تعرّض لقطع فى الغضروف الخارجي الركبة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

 

وأضاف باز، في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادى الإسماعيلى، "الحارس سيخضع لجراحة اليوم الأحد، على أن يعود للتدريبات بعد ثلاثة أسابيع ويبدأ عمليات التأهيل من الإصابة".

 

وتابع، "الفريق يعاني من تعدد الإصابات نتيجة ضغط المباريات، لكن هناك برنامجا تأهيليا لكل لاعب لضمان عودته لصفوف الفريق في أسرع وقت ممكن".

 

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

 

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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