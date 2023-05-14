شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى لشيكابالا: "شكراً ليك ولكل لاعبى الزمالك اللى وقفوا جنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد فوزي، حارس مرمى الاسماعيلي، رسالة خاصة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، بعد مساندة الأخير له عقب إصابته في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعت الفريقين أمس، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وكتب فوزي عبر حسابه على إنستجرام، "كابتن شيكابالا المحترم بجد شكرا ليك فى اللقطة دي كان بيهون عليا وبيقولي قول الحمد لله وهو أول مره يتكلم معايا شكرا ليك بجد ولكل لاعيبه الزمالك إلي وقفوا جنبي في الملعب يطمنوا عليا".



محمد فوزي