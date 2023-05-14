شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وبرونزيتان لمصر فى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق كريم محمود لاعب منتخب العاب القوى البارالمبية الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر ببطولة الجائزة الكبرى، التى تقام بإيطاليا، كما حقق اللاعب أحمد شعيب الميدالية البرونزية فى سباق 200 متر، واللاعب عبد الرحمن محمود شبيب الميدالية البرونزية فى الوثب الطويل.

ووصل رصيد مصر حتى الآن لـ11 ميدالية منهم 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و4 ميداليات بروزية فى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية والتى تقام بإيطاليا، وتستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى

وتضم قائمة اللاعبين، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى