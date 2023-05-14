ثنائى الكاراتيه يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم

القاهرة - سامية سيد - حصل الثنائى محمد صيام وندى عيد، حكما الكاراتيه، على الشارة الدولية كاتا وكوميتيه، بعد اجتياز الدورة الدولية للحكام، والمقامة فى المغرب على هامش الدورى العالمى الذى يقام فى الفترة من 12 إلى 14 مايو الجارى.

وشهدت بطولة الدورى العالمى تأهل محمد رمضان وعبد الله هشام إلى الدور ربع النهائى، وحبيبة حلمى، إلى الدور قبل النهائى، وفوز محمود جلال وهايدى محجوب، ودينا مصطفى، وحازم محمد، وميار زين العابدين، فى ثانى أيام البطولة .

من ناحية أخرى، يشارك منتخب الكاراتيه، فى منافسات بطولة الدورى العالمى "البريميرليج"، والتى تقام فى اليابان فى الفترة من 9 إلى 14 يونيو المقبل، كما يستعد المنتخب أيضا للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام بالمجر فى أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الكاراتيه أقام بطولة كأس مصر فى الأقصر لتنشيط السياحة وبطولة لإقامة بطولة مصر الدولية. ويستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى الدورى العالمى الذى يقام بالمغرب فى الفترة من 12 إلى 14 مايو الجارى أيضا.