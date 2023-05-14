شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة أسوان والبنك الأهلى إلى استاد السلام بدلا من ملعب التماسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغيير ملعب مباراة أسوان والبنك الأهلى فى الجولة التاسعة والعشرين، والتى كان مقررا لها 23 مايو الجارى باستاد أسوان.

وتقرر إقامة المباراة على ملعب السلام بالقاهرة، بدلا من ملعب أسوان فى جنوب مصر، وذلك بناءً على رغبة أسوان الذى يقيم معسكره بالقاهرة توفيرا لنفقات السفر.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبي فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.