شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد جهود ياو أنور أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
وتلقى ياو أنور الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك التي فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.
لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.
سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.
بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.
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