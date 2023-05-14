شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجهز ديلسون كامونى للحاق بمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز فريق أسوان المهاجم ديلسون كاموني للحاق بمباراة الزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ورفض أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، مواجهة ودية قبل لقاء الزمالك، خوفا من خسارة أي عنصر فى الفريق قبل جولات الحسم بالدوري، خاصة أن الفريق يعانى من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة زادت الضغوط على الفريق الذى يسعى لإنهاء الموسم فى مركز جيد بمنتصف جدول الترتيب.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة الزمالك فى الدوري، المحدد لها 18 مايو الجاري، فى الجولة 28 من مسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولى. وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبي فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.