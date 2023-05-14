شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لمنح أفشة فرصة الظهور فى تشكيل الأهلى أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح لاعبه محمد مجدى أفشة فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للفريق أمام الترجى التونسى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب أفشة عن الظهور فى التشكيل الأساسى لمباريات الأهلى الأخيرة مكتفياً بالظهور كبديل في الشوط الثانى.

ويرغب كولر فى تجهيز كافة لاعبيه فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مباريات صعبة مثل نهائي دوري الأبطال الأفريقى حال صعوده بشكل رسمي، بجانب مباريات حسم بطولة الدوري المصري فى أمتارها الأخيرة.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.

وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتن