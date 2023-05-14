شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يدرس الحدود من بوابة الطلائع استعداداً لمواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري، فى اللقاء المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.
وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.
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