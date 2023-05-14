شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة موعد مباراة مصر وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت أزمة لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا قبل مباراته المقبلة أمام غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بسبب موعد المباراة، بعدما حدد الكاف 14 يونيو المقبل موعداً للمباراة، وهو ما يرفضه منتخب مصر.

س: ما هى تفاصيل أزمة منتخب مصر؟

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة تقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا، وقال غرابة، "خاطبنا الكاف مرتين بعد معسكر مارس الماضي لمعرفة موعد ومكان إقامة مباراة غينيا، ولكن لم يتم الرد، وأرسلنا خطاباً لمنتخب غينيا، وفوجئنا بالرد بأن المباراة يوم 14، ولديهم مباراة ودية يوم 17 مع البرازيل".

وأضاف غرابة، "نهائي دوري الأبطال يوم 11 أو 12 يونيو، سواء كان طرف النهائي الوداد أو صن داونز، سيعاني اللاعبون من الإجهاد بسبب السفر للمغرب أو جنوب أفريقيا حال تأهل الأهلى للنهائى الأفريقى".

وأوضح غرابة، "أرسلنا خطابات للاتحادين الأفريقي والغينى لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ، ولم نتلق أى رد من الكاف، بينما يتمسك المنتخب الغينى باللعب يوم 14 يونيو المقبل.

س: ما موقف غينيا من الأزمة؟

س: ما سبب اتهام اتحاد الكرة للكاف بعدم العدالة؟

يقول محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا، خاصة أن تونس والمغرب وجنوب أفريقيا، أطراف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومنتخباتهم ستخوض مباريات التصفيات يوم 17، أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟. ولأن ممثل مصر النادى الأهلي فى حال التواجد فى المباراة النهائية سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام.

س: هل يخوض منتخب مصر مباراة ودية فى يونيو المقبل؟

ج: يسعى منتخب مصر لخوض مباراة ودية لكنه ينتظر موعد مباراة غينيا النهائى لحسم اسم المنتخب الذى سيواجهه، وكذلك موعد ومكان المباراة.