شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يشارك فى البطولة الأفريقية الشاطئية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة الشاطئية، التى تقام فى تونس 21 مايو الجارى. وتتكون بعثة المنتخب في البطولة من الثلاثى سمر حمزة، وعمرو رضا، بالإضافة إلى مصطفى جبر.

ويستعد اتحاد المصارعة للمشاركة فى البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 15 إلى 21 مايو الجارى، ببعثة مكونة من 70 فردا لمنتخبات الرومانى والحرة والنسائية .

ويشارك فى البطولة من يرغب من اللاعبين ممن لم يتم اختيارهم من التجارب على نفقتهم الخاصة، شرط أن يكونوا من الحاصلين على المركز الأول فى بطولة الجمهورية.