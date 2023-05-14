شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم النواصر المغربى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نواصر المغربى بنتيجة 42/12 ، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15، وتلقى الأهلى الخسارة من أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته بالبطولة.

ويتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).