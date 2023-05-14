شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم النواصر المغربى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نواصر المغربى بنتيجة 42/12 ، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.
ويتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).
وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:
المجموعة الأولى (سيدات):
بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).
المجموعة الثانية (سيدات):
أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).
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