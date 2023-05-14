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الأهلى يهزم النواصر المغربى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نواصر المغربى بنتيجة 42/12 ، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

 

ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15، وتلقى الأهلى الخسارة من أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته بالبطولة.

 

ويتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

 

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

 

المجموعة الأولى (سيدات): 

 

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

 

المجموعة الثانية (سيدات): 

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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