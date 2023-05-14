شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الطائرة "رجال وسيدات" يشاركان فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مخلوف، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، أن مجلس الإدارة برئاسة ياسر قمر وافق على مشاركة منتخبي الرجال والسيدات فى دورة الألعاب العربية، المقرر إقامتها فى الجزائر خلال الفترة من 5 وحتى 17 يوليو المقبل.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد، أن المجلس قرر انتظام منتخبي الرجال والسيدات في معسكر تدريبي مفتوح من أجل تجهيزهما بقوة قبل المشاركة في البطولة العربية .

وأشار مخلوف إلى أن منتخبي مصر رجال وسيدات لديهما من الخبرات والإمكانات ما يؤهلهما للمنافسة على ذهبية دورة الألعاب العربية، مؤكدا أن نجاح مجلس الإدارة فى تنظيم المسابقات المحلية ساهم بقوة فى رفع المستوى الفنى والبدني لكافة اللاعبين، وعلى رأسهم اللاعبون الدوليون.

من جانبه، أكد ياسر قمر رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة بصدد الانتهاء من تفعيل التوأمة مع الاتحاد الإماراتي بعد التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والاماراتى حيث سبق ان إستضاف الاتحاد الإماراتي معسكر منتخب الشباب وأحسن استقباله وتم توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية طوال فترة المعسكر.

وعن الاستعانة بحكام من الإمارات خلال منافسات الموسم المنتهي اشاد رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بالتجربة والفكرة موضحاً ان الحكام الإماراتيين مميزين وكانت تجربة مفيدة وناجحة وحققت العديد من أهدافها ، مشيراً إلى أن الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي لم يكلف الاتحاد المصري أى مليم ولم يتقاضوا أى مبالغ مالية حتى قيمة تذكرة الطيران تحملها الاتحاد الإماراتي.

واختتم ياسر قمر تصريحاته قائلاً: التؤامة هدفها زيادة التعاون بين البلدين، ومصر دائماً تفتح ذراعيها للأشقاء العرب كما ان دور الرياضة تقارب الشعوب وخاصة العربية وهو ما يقوم به الاتحاد المصري للكرة الطائرة.