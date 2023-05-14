ماذا عن إيقاف كهربا؟.. أول تعليق من رئيس لجنة التظلمات بعد قرار مجلس الدولة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن لجنته ستنعقد لنظر أمر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، حال إخطاره، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من النادي الأهلي لحل لجنة الانضباط إلى 28 مايو للاطلاع.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.

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وقال الشوربجي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه "لا يمكن التكهن بمصير اللاعب من تنفيذ العقوبة إلا باجتماع اللجنة بعد إخطارنا."

وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وفي مايو الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة عادل الشوربجي بشأن التظلمات المقدمة من الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" والزمالك ورئيسه.

وقررت لجنة الاستئناف وقف نظر التظلمات المقدمة من الأهلي وكهربا والزمالك ورئيسه بشأن عقوبات لجنة الانضباط حتى 14 مايو لحين فصل القضاء الإداري في الدعوى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط.