وسائل إعلام: تحديد عدد الجماهير في مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والترجي التونسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والترجي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والترجي، على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال.

يشار إلى أن الأهلي فاز على الترجي بثلاثية نظيفة، على ملعب رادس، في ذهاب دور نصف النهائي من المسابقة القارية.