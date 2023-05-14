شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يتوج بدورى السوبر بعد الفوز على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بدوري السوبر، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

قدم فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته على المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا منحه اللقب.

وشهدت المباراة تحلي لاعبات الأهلي في جميع فترات المباراة بالسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة على أحداث اللقاء وحسم الفوز بالمباراة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26-17، ليواصل الفريق تقدمه في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه بنتيجة 52-34، وعزز «سيدات سلة الأهلي» من السيطرة على المباراة في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 71-42، ليحسم الفريق المباراة في الفترة الرابعة ويحقق الفوز بنتيجة 81-53.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين قد انتهت بتفوق الأهلي بنتيجة 90-56، فيما فاز الأهلي بالمواجهة الثانية بنتيجة 74-72، ليحسم «سيدات سلة الأهلي» اللقب لصالحه.

وعقب نهاية اللقاء بفوز «سيدات سلة الأهلي» تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.