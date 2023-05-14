شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدبلومة الأفريقية D للمدربين بالإسكندرية بحضور عامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد أول دورة في تاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم الدبلومة الأفريقية D بمشاركة 60 متدربا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وحضر الافتتاح الأستاذ عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والذى وجه الشكر لمدير إدارة المدربين الدكتور جمال محمد علي مجهوده الكبير لعودة الرخص التدريبية.

وتستمر الدورة لمدة 8 أيام بعدد 64 ساعة، وبدأ البرنامج باختبارات مهارية ومقابلة شخصية على أثرها تم استبعاد أحد المتقدمين وتأجيل الدورة للمدربين المتعارض معهم حضور جميع المحاضرات أو امتحانات بالجامعة لدورة لاحقة.

وحدد الدكتور جمال محمد علي مشرفى الدورة، وهي: الدكتور هشام حمدون ووليد عطيه ومحيى عثمان والدكتور أحمد راشد وحسن إسماعيل.

وافتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام، فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة C و B.