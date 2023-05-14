شكرا لقرائتكم خبر عن التسديد على المرمى سلاح سموحة لتخطى فيوتشر فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، الاستعداد اليوم لمواجهة فريق فيوتشر الثلاثاء القادم، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وركز أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، على التسديد من مسافات مختلفة خلال تدريب اليوم، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز خلال التسديدات للوصول الشباك المنافسين.

وحذر أحمد سامى، بعض اللاعبين الذين ظهروا بأداء متواضع خلال مباراة ألو إيجيبت في كأس مصر، بإحالتهم إلى دكة الاحتياطي وعدم الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ونجح فريق سموحة في قلب تأخره بهدف أمام ألو إيجيبت إلى فوز بهدفين عن طريق حسين فيصل وأحمد مصطفى ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر في انتظار الفائز من الإسماعيلى والنجوم المقرر لها 24 مايو الجاري.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.