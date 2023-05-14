شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خيرى: دورى السوبر تتويج لموسم استثنائى من سيدات سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب دوري السوبر، بعد موسم صعب على الفريق.

وقال خيري، إن الفريق كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة على حساب فريق الجزيرة، لافتًا إلى أن اللاعبات بذلن الكثير من الجهد قبل اللقاء وتحقيق البطولة.

وأوضح خيري أن الفوز بلقب دوري السوبر اليوم أمام الجزيرة جاء نتيجة جهد اللاعبات طوال الموسم، حيث تُوج الفريق بلقب دوري المرتبط والكأس، ليكلل موسمه في النهاية بلقب السوبر، وهذا إنجاز في موسم استثنائي.

وأشار خيري إلى أن دعم مجلس الإدارة والجماهير والنشاط الرياضي زاد من تحفيز اللاعبات لتحقيق اللقب، على الرغم من صعوبة المنافسة على مدار مباريات الموسم.

وتابع المدير الفني أن الفوز باللقب جاء وسط إصابات عديدة ومتكررة لعناصر مؤثرة بالفريق، إلا أن التوفيق وجهد اللاعبات غيّرا مسار المباراة ليفوز الأهلي بلقب دوري السوبر.