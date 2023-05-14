شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك لـ"الخليج 365": إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن التشخيص المبدئى لإصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن قطع جزئى في الرباط الصليبى.

وأضاف طبيب الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيعيد الفحص لـ"الونش" بعد غدٍ الثلاثاء؛ للتأكد بصورة كاملة من إصابته بالصليبي.

وتعرّض "الونش" لإصابة قوية في مباراة الزمالك والإسماعيلى، بعد تدخل عنيف من ياو أنور لاعب الدراويش، وعلى أثرها قرر أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، استبدال اللاعب والدفع بـسيد عبد الله "نيمار" بدلاً منه.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.