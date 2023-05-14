شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل سلبيا مع المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا سلبيا مع نظيره غزل المحلة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، بالجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - مروان صحراوي - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمود نبيل - محمد توني - محمود زلاكة، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - أحمد رمضان بيكهام - جاستيس ارثر - جابريل شيكودي - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - صلاح محسن - وايو كونستاتت.

ودخل غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى أحمد ميهوب، خط الدفاع: معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمد جابر ، السيد الشبراوى.

خط الوسط: أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد بازوكا، الهجوم: جبريل أوريك ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، هانى عادل، وحازم مرسى.