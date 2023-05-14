شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 14 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 14 / 5 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، ما يخص الفريق الكروي أو باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادى، والتى حقق خلالها العديد من النجاحات. حرصت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادى لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده. الأهلي كامل العدد فى موقعة العودة أمام الترجي التونسى بدورى الأبطال تكتمل صفوف فريق الأهلي فى مباراته أمام الترجي التونسي المحدد لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافي كل اللاعبين المصابين. ويستعيد الأهلي جهود رامي ربيعة في مباراة الترجي التونسي القادمة، عقب تعافيه من الإصابة بجزع فى الكتف منذ نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بدوري السوبر، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. قدم فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته على المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا منحه اللقب.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نواصر المغربى بنتيجة 42/12 ، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة. ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15، وتلقى الأهلى الخسارة من أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته بالبطولة. 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والترجى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والترجي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

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