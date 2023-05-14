شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة المصرى والداخلية غدا .. والبنا لإنبى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المصري × الداخلية

محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعد أول، وكريم مهيا مساعد ثان، ومحمود ناصف حكم رابع، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وأحمد لطفي حكم فيديو مساعد.

إنبي × الاتحاد

محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد بكر مساعد أول، ووليد عبد اللطيف مساعد ثان، ومحمود منصور حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.