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الحنفى حكما لمباراة المصرى والداخلية غدا .. والبنا لإنبى والاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

المصري × الداخلية 

 

محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعد أول، وكريم مهيا مساعد ثان، ومحمود ناصف حكم رابع، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وأحمد لطفي حكم فيديو مساعد.

 

إنبي × الاتحاد 

 

محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد بكر مساعد أول، ووليد عبد اللطيف مساعد ثان، ومحمود منصور حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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