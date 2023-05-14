خطوة واحدة تقرب جوارديولا من اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال وفوز السيتي

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى آرسنال خسارة قاسية على ملعبه أمام برايتون بثلاثية دون مقابل، ليقرب منافسه مانشستر سيتي خطوة أخرى نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا على إيفرتون بثلاثية دون مقابل، الأحد، في مواجهات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبحت الصدارة من نصيب مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط عن أرسنال، مع مباراة أقل لحامل اللقب.

أصبح مانشستر سيتي في حاجة إلى فوز وحيد من 3 مباريات متبقية له، ليُعلن رسميًا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر، يحتاج أرسنال إلى معجزة بخسارة كتيبة جوارديولا التي لم تهزم منذ شهور في البريميرليغ، لتحقيق حلم البطولة الإنجليزية.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي ثم برايتون، على أن يكون الختام ضد برينتفورد على ملعب "الاتحاد".

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة آرسنال أمام برايتون:

1- مانشستر سيتي، 85 نقطة.

2- آرسنال، 81 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد، 66 نقطة.

4- مانشستر يونايتد، 66 نقطة.

5- ليفربول، 62 نقطة.

6- برايتون 58 نقطة.

7- توتنهام، 57 نقطة.

8- أستون فيلا، 57 نقطة.

9- برينتفورد 53 نقطة.

10- فولهام 51 نقطة.

11- تشيلسي، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 40 نقطة.

14- بورنموث، 39 نقطة.

15- وست هام 37 نقطة.

16- نوتينجهام فورست، 34 نقطة.

17- إيفرتون 32 نقطة.

18- ليدز يونايتد، 31 نقطة.

19- ليستر سيتي، 30 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.