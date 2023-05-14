شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي عن السياحة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر الدولي العلمي الرابع لعلوم الرياضة والنشاط البدني، أمس، والذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، تحت شعار «السياحة الرياضية والمغامرات - رؤية اقتصادية».

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدكتور طارق الصالحي أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يشهد مشاركة مجموعة من العلماء الدوليين والمحليين، يستعرضون خبراتهم في مجالات مختلفة في السياحة الرياضية، أبرزها: الاستثمار في السياحة الرياضية والمغامرات، والسياحة الرياضية الترفيهية والتنافسية، والخدمات اللوجستية في السياحة الرياضية والمغامرات، والتكنولوجيا والاتصال في السياحة الرياضية، والبنية التحتية بالسياحة الرياضية، والتسويق والسياحة الرياضية، والأمن والسلامة في السياحة الرياضية والمغامرات.

وثمن الصالحي دعم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، الذراع العلمية الأولى للرياضة بالمملكة، والتي أسهمت منذ نشأتها على تطوير مجالات الرياضة المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.