شكرا لقرائتكم خبر ركلة جزاء غير مستحقة للعميد أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن حكم مباراة الاتحاد والشباب احتسب ركلة جزاء غير مستحقة لصالح العميد، في المباراة التي حسمها (2-1). وكشفت الدائرة عن الحالات التحكيمية في الجولتين 24 و25 بدوري روشن للمحترفين.

وأضافت: «ركلة الجزاء كانت في الأصل خطأ بمنتصف الملعب لصالح الشباب، كما أن الاحتكاك الذي حدث داخل المنطقة لا يرقى إلى احتساب مخالفة».

وشددت دائرة الحكام على أن حكمي الساحة والفيديو ارتكبا خطأ مشتركا في تقييم الحالة.

وصادقت الدائرة على صحة ضربة جزاء الشباب، التي احتسبت بعدما لمست الكرة يد مدافع الاتحاد أحمد حجازي.

وزادت: «ركلة الجزاء الهلالية التي احتسبها حكم ديربي الرياض أمام النصر في الجولة 25 صحيحة».

وتابعت: «حكم مباراة الشباب والفتح أخطأ بعدم إشهار البطاقة الحمراء للاعب الشباب كريتشوفياك، بسبب تدخله العنيف على لاعب الفتح».