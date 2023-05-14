شكرا لقرائتكم خبر العدالة يتطلع للهروب من المؤخرة على أكتاف الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة شرقاوية حساوية خالصة يلتقي مساء اليوم فريق الفتح (39 نقطة) ونظيره العدالة (21 نقطة) في موقعة تتباين فيها الطموحات بين مستضيف يسعى لتحسين موقعه بسلم الترتيب وآخر يواصل رحلة البحث عن طوق النجاة والهرب من الهبوط، وذلك على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحرص أبناء العدالة بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سفيلا على خطف النقاط الثلاث من أمام الجار للابتعاد عن حسابات الهبوط، معتمدا على أبرز عناصره الأجنبية بوجود رينالدو لينيس وكريستوفر جونزاليس في خط الوسط بجانب قوديل بوريس وخالد حامضي، مع بقاء ماركوس أنتونسون في خط مقدمة الفريق.

في حين يسعى اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح الغائب لظروفه الصحية لتعويض خسارته الثقيلة أمام الفيحاء بالجولة الماضية وتحسين موقع الفريق بسلم ترتيب الدوري، معتمدا على ثنائي وسط الفريق بوجود الجزائري سفيان بن دبكة ومراد باتنا ومحمد الفهيد، بينما يبقى الثنائي فراس البريكان وكريستيان تيو في خط هجوم الفريق في لقاء اليوم.

قبل مواجهة الفريقين:

