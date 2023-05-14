العدالة يتطلع للهروب من المؤخرة على أكتاف الفتح

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ويحرص أبناء العدالة بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سفيلا على خطف النقاط الثلاث من أمام الجار للابتعاد عن حسابات الهبوط، معتمدا على أبرز عناصره الأجنبية بوجود رينالدو لينيس وكريستوفر جونزاليس في خط الوسط بجانب قوديل بوريس وخالد حامضي، مع بقاء ماركوس أنتونسون في خط مقدمة الفريق.
في حين يسعى اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح الغائب لظروفه الصحية لتعويض خسارته الثقيلة أمام الفيحاء بالجولة الماضية وتحسين موقع الفريق بسلم ترتيب الدوري، معتمدا على ثنائي وسط الفريق بوجود الجزائري سفيان بن دبكة ومراد باتنا ومحمد الفهيد، بينما يبقى الثنائي فراس البريكان وكريستيان تيو في خط هجوم الفريق في لقاء اليوم.
قبل مواجهة الفريقين:
- يسعى الفتح لتحسين موقعه بسلم الترتيب.
- يعتمد الفتح على ثنائي وسط الفريق بوجود الجزائري سفيان بن دبكه ومراد باتنا.
- يتوقع أن يضرب الفتح بقوة لأخذ نصيبه من العدالة.
- العدالة يعيش أوضاعا صعبة في مؤخرة الترتيب.
- يطمح العدالة في الخروج بنقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط.
- يعتمد العدالة على أبرز عناصره الأجنبية بوجود رينالدو لينيس وماركوس في خط المقدمة.
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