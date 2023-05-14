صحوة ضمك تخيف الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الرائد مساء اليوم ضيفه ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن افتتاحية الجولة الـ(27) من دوري روشن السعودي للمحترفين، في موقعة كروية يسعى خلالها طرفي المواجهة إلى حصد النقاط الثلاث وسط جوانب فنية تبدو في مجملها مشتركة لكلا الفريقين، ويأتي الرائد صاحب الأرض في المرتبة الحادية عشرة برصيد 29 نقطة بعد خسارته في الجولة السابقة أمام منافسه التقليدي التعاون بهدفين مقابل هدف، ويأمل في تجاوز هذه الخسارة والعودة من جديد لدائرة الانتصارات.

في المقابل يأتي ضمك في المرتبة الثامنة برصيد 32 نقطة منتشيا بفوزه الأخير على حساب الوحدة بثنائية، ويأمل في مواصلة صحوته الإيجابية والتقدم في سلم الترتيب علاوة على مواجهته المؤجلة أمام الهلال لحساب الجولة السادسة والعشرين.

وسبق أن التقى الفريقان على صعيد الدوري في (7) لقاءات، كسب الرائد منها (5) لقاءات بينما حقق ضمك الفوز في مواجهتين فقط، فيما انتهت مواجهة الدور الأول هذا الموسم لمصلحة الرائد بنتيجة (2 ــ 1).