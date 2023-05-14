شكرا لقرائتكم خبر صحوة ضمك تخيف الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في المقابل يأتي ضمك في المرتبة الثامنة برصيد 32 نقطة منتشيا بفوزه الأخير على حساب الوحدة بثنائية، ويأمل في مواصلة صحوته الإيجابية والتقدم في سلم الترتيب علاوة على مواجهته المؤجلة أمام الهلال لحساب الجولة السادسة والعشرين.
وسبق أن التقى الفريقان على صعيد الدوري في (7) لقاءات، كسب الرائد منها (5) لقاءات بينما حقق ضمك الفوز في مواجهتين فقط، فيما انتهت مواجهة الدور الأول هذا الموسم لمصلحة الرائد بنتيجة (2 ــ 1).
كانت هذه تفاصيل خبر صحوة ضمك تخيف الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.