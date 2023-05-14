7 لاعبين عرب يضعون بصمتهم في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توهج المحترفون العرب في دوري روشن بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، خاصة من يشعلون المدرجات بأهدافهم في كل جولة من الجولات التي يخوضها.

وعلى الرغم من زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، وقدوم المحترفين من كافة أنحاء العالم، إلا أن اللاعب العربي، استطاع أن يتواجد في الدوري، مزاحما الكثير من النجوم.

ويأتي في مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد أن أصبح نجم أسود الأطلس، أول لاعب أجنبي بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل 20 هدفا أو أكثر، مع فريقين مختلفين خلال موسم واحد، هما ناديه الحالي الاتحاد، وناديه السابق نادي النصر.

«مكة» تستعرض أبرز 7 لاعبين عرب في دوري روشن.







عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد







أمير سعيود - الطائي







محمد فوزير - الرائد







أحمد حجازي - الاتحاد







فيصل فجر - الوحدة







مراد باتنا- الفتح







سعد بقير - أبها



قد يصنفه البعض بأنه أفضل لاعب عربي في تاريخ الدوري السعودي لما يمتلكه من قدرات تهديفيه خارقه، ويتألق عبدالرزاق حمدالله مع ناديه الاتحاد هذا الموسم بشكل مغاير، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 20 هدفا في 22 مباراة شارك فيها مع العميد في الدوري ومن المتوقع أن يواصل التهديف مع تبقي 4 جولات على النهاية.يعتبر اللاعب الجزائري صاحب 32 عاما واحدا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم مع فريقه الطائي، حيث أسهم بـ16 هدفا مع فريقه بالدوري من أصل 25 مباراة لعبها، وسجل أمير 10 أهداف في حين صنع 6 أهداف لزملائه بالفريق، وهو واحد من نجوم الموسم بلا شك.في الرائد يتألق اللاعب المغربي محمد فوزير صاحب 31 عاما وصاحب التجربة الكبيرة في دورينا، إذ إنه مثل أندية النصر وأحد والرائد، وأسهم فوزير بـ13 هدفا هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه.يعتبر قلب دفاع نادي الاتحاد المصري أحمد حجازي واحدا من أكثر اللاعبين العرب الذين برزوا بشكل واضح في الدوري السعودي، ويواصل تقديم مستويات كبيرة مع الاتحاد، حيث أسهم مع بقية زملائه في الدفاع والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في المحافظة على نظافة شباك الاتحاد في 16 مباراة من أصل 26 حتى الآن ولم تتلق شباك العميد سوى 11 هدفا فقط، ولحجازي دور كبير في هذه الأرقام فمنذ وصوله تحسن دفاع الفريق بشكل كبير وواضح.قد لا يكون لاعبا هدافا؛ لأنه ليس هو الدور المناط به، لكن جهوده واضحة للمتابعين، واحد من نجوم دورينا لاعب نادي الوحدة النجم المغربي فيصل فجر الذي زاد من جودة وسط الفريق وأسهم بوصول الوحدة لنهائي كأس الملك، وسجل فجر 3 أهداف في حين أنه صنع 6 أهداف أخرى لزملائه في الدوري، ويراهن الوحدة على تجربة فجر الاحترافية الكبيرة والتي قضى معظمها في إسبانيا مع إلتشي وديبورتيفو لاكرونيا قبل أن يختتمها مع نادي خيتافي.يتألق هذا الموسم النجم المغربي في نادي الفتح مراد باتنا صاحب 33 عاما بتقديمه مستوى رائعا ولافتا. النادي النموذجي يجد في مراد لاعبا نموذجيا إذ أنه أسهم بـ16 هدفا في 23 مباراة لعبها، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه بالفريق.لا يختلف أحد على أن النجم التونسي سعد بقير صاحب 29 عاما هو واحد من ضمن اللاعبين العرب المؤثرين في دوري روشن السعودي. ويعتبر سعد حجر أساس في نادي أبها والمستوى الذي يقدمه رائع جدا، وفي هذا الموسم أسهم في 12 هدفا في الدوري في 25 مباراة لعبها مع أبها، حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف أيضا لزملائه، وجود لاعب بإمكانات سعد بقير مكسب لدورينا.