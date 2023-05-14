شكرا لقرائتكم خبر الباطن يبحث عن طوق نجاة أمام الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الباطن (18 نقطة) المنتشي بفوزه الأخير أمام الطائي والباحث عن مواصلة التمسك بآخر آمال البقاء في دوري روشن، مساء اليوم على ملعبه بحفر الباطن فريق الفيحاء (28 نقطة)، الباحث هو الآخر عن تثبيت نفسه بدوري الكبار والمنتصر بثلاثية في مواجهة الفتح الأخيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وسيدخل الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش المدير الفني لأبناء الحفر مواجهة الليلة بدعم من جماهيره، بالأسلوب نفسه والأسماء التي دخل بها لقاء الطائي، معتمدا على الكرات الطويلة عن طريق الثنائي موريسيو أنطونيو ومحمد ناجي، ومهاجم الفريق المزعج رينزو لوبيز صاحب الثنائية بالمباراة الأخيرة.

فيما سينهج مدرب الفيحاء الصربي فوك راشوفيتش أسلوب الضغط من منتصف الملعب بتواجد البرازيلي باولينهو وفيكتور رويز، مع تفعيل دور طرفي الجنب بوجود الثنائي سلطان مندش وأليكسندر ترايكوفيسكي، لصناعة اللعب لخط المقدمة الذي يرتكز فيه النيجيري أنتوني نواكايمي، بهدف حصد النقاط الثلاث وضمان البقاء رسميا بدوري روشن.

الخليج والتعاون

وفي الدمام يحل فريق التعاون (49 نقطة) مساء اليوم ضيفا على فريق الخليج (24 نقطة)، الساعي للابتعاد عن مراكز خطر الهبوط عقب النقطة الثمينة التي كسبها أمام النصر.

وسيعمد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج في لقاء اليوم على اتباع أسلوب إحكام إغلاق المنافذ الخلفية للفريق، مع التركيز على الارتداد بتواجد ابن جلدته فابيو مارتينيز والبرازيلي لوكاس سوزا وموراتو، في حين سيبقى المهاجم إيزوتشيكو أنتوني وحيدا في خط المقدمة للضغط على دفاعات التعاون.

بينما سيدخل البرازيلي بريكليس شاموسكا لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث للمنافسة على رابع ترتيب الدوري واستمرار مسلسل الانتصارات التي يعيشها الفريق، مرتكزا على خط وسطه الفعال بتواجد الثلاثي أشرف المهديوي وفلافيو سيلفا وألفارو ميدران، بينما سيدفع بأليخاندرو كاكا بجانب الكاميروني توامبا في خط الهجوم.