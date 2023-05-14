شكرا لقرائتكم خبر تشيلسي يتفق مع المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي منصب المدير الفني للفريق.

ومن المتوقع أن يتولى المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 51 عاما المهمة خلفا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد في نهاية الموسم،حسبما ذكرت وكالة بيه ايه ميديا البريطانية.

ولم يصدر تأكيد رسمي عن تشيلسي، الذي يبحث عن مدرب دائم عقب إقالة جراهام بوتر الشهر الماضي قبل نهاية عقده الذي كان يمتد لخمسة أعوام، وذلك في ضوء تراجع النتائج.

الإقصاء المبكر

وسبق للامبارد تدريب تشيلسي بين عامي 2019 و2021 ثم عاد لتدريب الفريق بشكل مؤقت لكن المعاناة استمرت تحت قيادته حيث يحتل تشيلسي حاليا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يتولى بوكيتينو تدريب أي ناد منذ رحيله عن باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، رغم الفوز بلقب الدوري الفرنسي 2021-22، لكن الإقصاء المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا أطاح برأس المدرب الأرجنتيني من نادي العاصمة الفرنسي.

وعانى تشيلسي هذا الموسم من قرارات إدارية وفنية متخبطة، دفعت النادي لإقالة غراهام بوتر، من قبل المالك الجديد رجل الأعمال الأمريكي، تود بويلي، حيث تعرض الفريق لعدة هزائم، على الرغم من إنفاق نحو 600 مليون جنيه إسترليني مُنذ انتقال ملكية النادي إليه.

مرحلة متخبطة

وكان تشيلسي أقدم على إقالة الألماني توماس توخيل، بشكل مفاجئ، بداية الموسم، ليدخل البلوز مرحلة متخبطة مع غراهام بوتر انتهت بإقالته وتعيين مساعده برونو سالتور بشكل مؤقت، قبل أن يتم الاستقرار على فرانك لامبارد، بشكل مؤقت لنهاية موسم 2022-23 الجاري. ويحظى بوكيتينو بدعم كبير من قبل لاعبي تشيلسي، حيث ذكرت تقارير سابقة أن المدرب الأرجنتيني، ينظر إليه باعتباره مديرا فنيا يتمتع بخبرة جيدة، مما يجعله لائقا للعمل في تشيلسي، وتحقيق النجاح المنتظر في ستامفورد بريدج.

وسبق لبوكيتينو العمل سابقًا في إنجلترا، قبل تدريب باريس سان جيرمان، حيث كان مدربًا لنحو 6 سنوات في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون وتوتنهام، وقاد الأخير إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي موسم 2016-17، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل الخسارة من ليفربول في النهائي (0-2).