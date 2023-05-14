صلاح يطمح بالهداف الثالث في تاريخ ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقود المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي فريقه للحلول ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي، اليوم على أرضية استاد كينغ باور ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل صلاح المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، مناصفة مع الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد برصيد (186) هدفا، حيث يطمح النجم المصري إلى تسجيل هدف آخر للانفراد بالمركز الثالث في القائمة.

وعلى الرغم من اقتراب صلاح من الانفراد بالمركز الثالث، إلا أن (59) هدفا كاملة تفصله عن روجير هونت صاحب المركز الثاني برصيد (245) هدفا، فيما يبدو بعيدا من الوصول إلى الصدارة مع فارق (150) هدفا تفصله عن أيان راش متصدر قائمة أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ.

ونجح صلاح في استعادة بريقه التهديفي مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع «الريدز» في معقل «الأنفليد»، وذلك بعد تسجيله لهدف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح الذي بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب «أنفيلد» في تاريخ ليفربول، فريقه خلال الأسبوع الأخير للفوز على برينتفورد بنتيجة 1-0، ليصل الريدز للنقطة الـ62 في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي.

يذكر أن صلاح، خاض مع ليفربول 48 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز عبرها 30 هدفا مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.