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ريال مدريد لا يفكر بالتعاقد مع كيليان مبابي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني لا ينوي التحرك من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم كثرة الأنباء التي زعمت مساعي النادي الملكي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي في الميركاتو المقبل.

وكان كيليان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد، في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، مع قرب انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، لكن المهاجم الفرنسي فاجأ الجميع بتمديد عقده لثلاث سنوات أخرى مع باريس سان جيرمان تنتهي في يونيو 2025.

ووفقا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير لها، أمس، فإن ريال مدريد لا يفكر بالتعاقد مع كيليان مبابي ولا يوجد أي سيناريو محتمل حتى يتفاوض فيها النادي الملكي مع نظيره الباريسي. وأشارت إلى أن فكرة التفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل ضم مبابي، مغلقة تمامًا، مؤكدة أن ريال مدريد لا ينوي دفع يورو واحد للنادي الباريسي من أجل الحصول على مبابي. وتابعت الصحيفة في تقريرها «مسؤولو ريال مدريد، يرون أن النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور أعلى من مبابي في الوقت الحالي، أو على أقل تقدير يؤدي بشكل أفضل من المهاجم الفرنسي حتى الآن هذا الموسم».

وأوضح التقرير أن ريال مدريد لا يرى أي فرصة حقيقية للتعاقد مع مبابي الصيف المرتقب خاصة من الجانب الاقتصادي، بسبب راتب كيليان مبابي المرتفع، واقتراب النادي من التعاقد مع الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.

وقالت الصحيفة أن ريال مدريد قد يتحرك للتعاقد مبابي، عندما ينتهي عقده، لكن النادي الملكي في الوقت الحالي غير مستعد لإنفاق أيّ أموال من أجل الفرنسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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