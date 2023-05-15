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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 14-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأكيد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن التشخيص المبدئى لإصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن قطع جزئى في الرباط الصليبى.

طبيب الزمالك لـ"الخليج 365": إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى

قال محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن التشخيص المبدئى لإصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن قطع جزئى في الرباط الصليبى.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

تحدث محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، عن هزيمة الفارس الأبيض أمس أمام الإسماعيلى قائلا، "شخصيا كنت رافضا فكرة وجود مدرب أجنبي الفترة الحالية بسبب كل ما يحدث حاليا من ارتباك فنى يمر به الفريق".

لم تتمكن الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من تحديد مدى حجم الإصابة التى تعرض لها، خلال مواجهة الإسماعيلى أمس السبت.

حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران الصباحى الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد الخسارة أمس من الإسماعيلى.

شهدت مواجهة الزمالك والإسماعيلى التى أقيمت أمس، السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من قائمة المباراة.

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إدارة النادي البحث عن مهاجمين أجانب من أجل تدعيم خط هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم، وشدد أوسوريو على ضرورة تدعيم الفريق بمهاجم أو اثنين سوبر، ويرى المدرب أن الفريق فى حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع ترجمة الفرص والاستحواذ لأهداف.

طلب يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، لاعبا الزمالك، تحديد مصيرهما مع القلعة البيضاء، خاصة أن تعاقد اللاعبين ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهما أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، دون الحاجة لإذن من الزمالك، وهو ما دفع اللاعبين للمطالبة بتحديد مصيرهما.

أغلق فريق الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، صفحة مواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى، وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.