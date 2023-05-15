7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

تورم الركبة يُعيق تشخيص إصابة الونش وشكوك حول قطع الرباط الصليبى

لم تتمكن الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من تحديد مدى حجم الإصابة التى تعرض لها، خلال مواجهة الإسماعيلى أمس السبت.

وأجرى الونش أشعة على الركبة منذ قليل لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها، إلا أن تورم الركبة تسبب فى عدم تحديد حجم الإصابة، وإن كانت الشكوك تحوم حول تعرض اللاعب لقطع فى الرباط الصليبى.

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