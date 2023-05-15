أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 مايو 2023

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 مايو 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، لعل أبرزها:

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادى، والتى حقق خلالها العديد من النجاحات.

حرصت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادى لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.