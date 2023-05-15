أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 مايو 2023

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 مايو 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، لعل أبرزها:
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادى، والتى حقق خلالها العديد من النجاحات.
حرصت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادى لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.
تكتمل صفوف فريق الأهلي فى مباراته أمام الترجي التونسي المحدد لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافي كل اللاعبين المصابين.
ويستعيد الأهلي جهود رامي ربيعة في مباراة الترجي التونسي القادمة، عقب تعافيه من الإصابة بجزع فى الكتف منذ نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.
أكد أحمد قناوي، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفوز على الزمالك كان مهماً وضرورياً في مهمة إنقاذ الإسماعيلي هذا الموسم، موضحا أن اللاعبين كانوا فى قمة التركيز واستحققنا الفوز والثلاث نقاط.
وأضاف قناوي فى تصريحات إذاعية، "مباراة بيراميدز كانت للنسيان والفريق بالكامل كان خارج التركيز واعتذروا وتعاهدوا على عدم تكرار هذه الحالة السيئة".
لم تتمكن الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من تحديد مدى حجم الإصابة التى تعرض لها، خلال مواجهة الإسماعيلى أمس السبت.
وأجرى الونش أشعة على الركبة منذ قليل لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها، إلا أن تورم الركبة تسبب فى عدم تحديد حجم الإصابة، وإن كانت الشكوك تحوم حول تعرض اللاعب لقطع فى الرباط الصليبى.
حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران الصباحى الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد الخسارة أمس من الإسماعيلى.
وعقد أوسوريو محاضرة مع اللاعبين، تحدث خلالها على كافة الأخطاء الفنية التى ارتكبت فى مباراة الأمس، وأدت لخسارة الفريق، كما أعرب المدرب عن غضبه بسبب عدم تنفيذ بعض التعليمات الفنية خلال اللقاء.
ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.
توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بدوري السوبر، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
قدم فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته على المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا منحه اللقب.
فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.
وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي بالفوز على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.
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