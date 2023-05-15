شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: لاعبو الزمالك تحت التقييم وتوقيت تولى أوسوريو تدريب الفريق سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الحليم، عضو اللجنة الفنية بنادى الزمالك، إن لاعبي الفريق الأبيض تحت الاختبار والتقييم في الفترة الحالية لتحديد الراحلين في نهاية الموسم، لافتاً إلى أن توقيت تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الفريق الأبيض سيئ للغاية.

وأضاف عبد الحليم، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك يمر بحالة غير جيدة وعدم الاستقرار الإدارى داخل النادى يمنع اللجنة الفنية من عقد اجتماعات خلال الفترة الحالية".

وتابع عضو اللجنة الفنية بنادى الزمالك: "اللاعبون حتى الآن لم يصلوا للحالة الفنية أول البدنية التي يأملها أوسوريو، واعتبر الموسم الحالي بمثابة اختبار للاعبى الزمالك المتواجدين في الفريق لتحديد من يصلح من عدمه، وهذا الموسم اختبار لكل اللاعبين من أجل تقييمهم قبل بداية الموسم الجديد".

وواصل: "أوسويو جرب أكثر من لاعب في مراكز مختلفة ولكن أحيانا أفكار المدرب تتطلب نوعية معينة من اللاعبين، ولا يوجد مانع أن نجتمع مع أوسوريو لمعرفة ما يدور في تفكيره، ولكن التوقيت سيئ جدا كذلك توقيت تولى تدريبه للفريق".

وأردف: "عدد كبير من اللاعبين المميزين رحلوا عن الفريق ومن الطبيعى أن يتراجع المستوى، وصفقات الزمالك الجديدة كانوا من أفضل اللاعبين في أنديتهم السابقة بالدورى المحلى".

واستطرد: "ليس هذا التوقيت اللى ممكن الصفقات الجديدة تقدر تشيل نادى الزمالك وعدد كبير من الإصابات في الفترة الماضية بالزمالك بسبب عدم الاهتمام بالجانب البدنى منذ بداية الموسم، وأتمنى الشفاء للونش وإصابته قدرية".

واختتم عضو اللجنة الفنية بنادى الزمالك تصريحاته قائلا: "اللجنة الفنية ستعطى رأيها فيما يخص مجموعة اللاعبين الحاليين بالفريق وسترشح الصفقات الجديدة.. والمدير الفني يجب أن يكون له الرأي الأخير في الصفقات الجديد والراحلين عن الفريق، نهاية الموسم".