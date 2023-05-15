شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة: الزمالك يمرض ولا يموت وروشتة العودة هى الاستقرار فى كل الجوانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، أنه كان يفضل تواجد مدرب مصري بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وقال أبو رجيلة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "مبرر أن أوسوريو محتاج وقت غير مقنع لي وأنا مش عاوز مدرب يقعد على ركبته والكلام ده أنا الأهم بالنسبة لي النتائج".

وأضاف: "الزمالك يمرض ولا يموت وروشتة العودة هي الاستقرار في كل الجوانب والأهم هو حصول اللاعبين في كل الألعاب على مستحقاتهم".

وتابع: "واثق أن الزمالك سيعود أقوى مما كان والبطولات ستعود".