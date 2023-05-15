صدمة للزمالكاوية.. الكشف عن طبيعة إصابة ’’الونش‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن قطع جزئى في الرباط الصليبي.

وأضاف طبيب الزمالك، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أنه سيعيد الفحص لـ"الونش" يوم الثلاثاء؛ للتأكد بصورة كاملة من إصابته بالصليبي.

وتعرّض "الونش" لإصابة قوية في مباراة الزمالك والإسماعيلى، والتي خسرها الأبيض بنيجة 1-2، فى المباراة التى جمعتهما، مساء، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.