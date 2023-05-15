اخبار الرياضه

برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرين

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - توّج نادي بلقب لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه على مستضيفه إسبانيول 4-2 مساء اليوم الأحد في الجولة 34 من المسابقة.

وبهذا الفوز الباهر رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مقابل 71 نقطة لغريمه الثاني قبل 4 جولات على نهاية الليغا ليضمن فوزه باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 وأضاف أليكس بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي تقدّم برشلونة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 53 قبل أن يقلّص البديل خافيير بوادو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 ويضيف زميله جوزيلو الثاني في الدقيقة (90+2).

(بي إن سبورت)
 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا