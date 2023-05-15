برشلونة بطلا للدوري الإسباني.. وجماهير إسبانيول تقتحم الملعب لمنع البارسا من الاحتفال على أرضها «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - توج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني، بعد فوزه على جاره إسبانيول بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب استاد "كورنيلا- إل برات"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين، بالدي، كوندي في الدقائق 11، 20، 40 و52 على التوالي، لصالح فريق برشلونة، بينما أحرز جافي هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يتوج برشلونة رسميا بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف مع تبقي 4 مباريات فقط.

بينما جاء إسبانيول في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 17 مواجهة وتسجيل 42 هدفاً وتلقي 60.

وتوج برشلونة باللقب بعد غياب دام لاربع سنوات، حيث كان اخر تتويج بالسجل موسم 2019.

قام عدد كبير من جماهير نادي إسبانيول باقتحام ملعبها "باور 8" عقب مواجهة فريق برشلونة في ديربي كتالونيا، اليوم الأحد، وذلك لحرمان فريق المدرب تشافي هيرنانديز من الاحتفال بإحرازه لقب الدوري الإسباني.