شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: لاعبو غزل المحلة قدموا مباراة رائعة وكنت أتمنى الفوز بالثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن سعادته بأداء اللاعبين اليوم أمام فريق سيراميكا والظهور بشكل جيد وتنفيذ تعليماته خلال أحداث اللقاء.

وأضاف رضا شحاتة، خلال تصريحات خاصة للمركز الإعلامى، إن الفريق أضاع فرصة الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، بعد إهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف، موضحا أن التعادل نتيجة إيجابية فى ظل إمكانيات الفريق المنافس.

واختتم رضا شحاتة تصريحاته بأن موقف الفريق صعب في جدول ترتيب المسابقة، مؤكدا أنه لا مفر أمام الفريق من تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الفريق أمام سيراميكا التى أقيمت مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.