شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم أعادهم كولر للتألق مع الأهلى .. تاو وكهربا وهانى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في إعادة أكثر من لاعب للتألق مع الفريق الأحمر، بعد توليه المسئولية مطلع الموسم الحالي، ونجحو في أن يكونوا نجوم الشباك في الأهلي، ويساهموا معه في تحقيق ثلاث بطولات وقطع شوطا كبيرا نحو تحقيق بطولتين جديدتين.

ونجح الأهلي في تحقيق بطولتي السوبر المصري عن الموسم الماضي والموسم الحالي، ولقب كأس مصر خلال الموسم الحالي، فيما ينافس على تحقيق لقب الدوري الغائب عنه في آخر موسمين وكذلك المنافسة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما قطع شوطا كبيرا عقب الفوز على الترجي التونسي خارج أرضه بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين:

بيرسي تاو

بعدما كان الجميع يطالب برحيل بيرسي تاو بسبب كثرة إصاباته وغياب بصمته مع الأهلي، اسعاد الجنوب أفريقي بريقه وتألق مع الأهلي وأصبح من أهم النجوم في تشكيل النسور الحمر.

محمود كهربا

في الوقت الذي كثر فيه الكلام عن رحيل محمود كهربا عن الأهلي بسبب غيابه عن التألق وعدم القدرة على دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، ولكن كولر تمسك به ومنحه الفرصة وتألق بشدة بعد انتهاء إيقافه وأصبح هداف الفريق الأحمر.

حسين الشحات

تراجع مستوى حسين الشحات في الموسم الماضي، وتعرض اللاعب لانتقادات شديدة، قبل أن يتغير الوضع ويستعيد اللاعب تألقه ويصبح من أهم اللاعبين في تشكيلة كولر، ويقدم عروضا طيبة.

محمد هاني

ظهرت أصوات كثيرة في الموسم الماضي تطالب بعرض محمد هاني للبيع بسبب أخطائه الكثيرة وعدم قدرته على تحمل ضغوط الفانلة الحمراء وفشله في تعويض غياب أكرم توفيق، ولكن في الموسم الحالي تغير الوضع تماما وسار هاني أحد أفضل لاعبي الجبهة اليمنى في مصر.

ياسر إبراهيم

كان ياسر إبراهيم من ضمن الأسماء التي تعرضت للانتقادات بسبب تراجع مستواه في الموسم الماضي، ولكن في الفترة الأخيرة استعاد اللاعب بريقه المفقود، وأصبح من اللاعبين أصحاب التأثير في الخط الخلفي للفريق الأحمر.