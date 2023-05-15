رابطة الأندية: وصول الأهلى لنهائى أفريقيا لن يؤثر على انتهاء الدورى فى موعده

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القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن وصول النادى الأهلى إلى المباراة النهائية من دورى أبطال أفريقيا لن يؤثر على موعد نهائى بطولة الدورى المصرى.

وقال أحمد دياب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "اليوم شهد أولى جلسات الحوار الوطنى فى المجال السياسى وبعدها المجتمعى والرياضى، ولا بد من فصل الممارسة عن الاحتراف من أجل الارتقاء بالرياضة".

وأضاف أحمد دياب: "نتواصل دائما مع إدارة الأهلى لتوفير أكبر عدد من الجمهور لتدعيم الأهلى فى البطولة الأفريقية، ونحاول زيادة الأعداد".

وتابع رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة: "وصول الاهلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لن يؤثر على نهاية الدورى، وحارصين على نهاية الدورى فى الموعد المحدد ونسير حتى الآن بشكل جيد ووصلنا للاسبوع الثامن والعشرين".

وتكتمل صفوف فريق الأهلي فى مباراته أمام الترجي التونسي المحدد لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافي كل اللاعبين المصابين.

ويستعيد الأهلي جهود رامي ربيعة في مباراة الترجي التونسي القادمة، عقب تعافيه من الإصابة بجزع فى الكتف منذ نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

فيما يغيب عن قائمة الأهلي محمد الضاوي كريستو، لظروف انضمامه لقائمة منتخب بلاده التي تستعد للمشاركة فى كأس العالم للشباب نهاية الشهر الجارى، مع العلم أنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر تحت قيادة كولر، ومعه الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يواصلان التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، حيث يغيبا عن الأهلي منذ فترة طويلة.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، الاستعداد لمباراة العودة أمام الترجي التونسي بالقاهرة، بعدما وصلت بعثة الفريق القاهرة صباح السبت قادمة من تونس عقب انتهاء مباراة الذهاب، ومنح الجهاز الفني الفريق راحة 48 ساعة.