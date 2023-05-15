شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-5-2023 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين المصرى البورسعيدى مع الداخلية، وإنبى مع الاتحاد السكندرى.

يستضيف فريق المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق الداخلية باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام أسوان بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، بينما تعادل فريق الداخلية مع إنبى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

موعد مباراة المصرى والداخلية

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

وفى المقابل، يحتل الداخلية المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مواجهة أخرى، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفا آخر.

موعد مباراة إنبى والاتحاد السكندرى

يصطدم فريق إنبى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بفريق الاتحاد السكندرى باستاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل إنبى مع الداخلية بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع سيراميكا سلبيا فى نفس الجولة.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق 28 هدفا.