حرس الحدود يختتم تدريباته اليوم لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاثنين، فريق حرس الحدود تدريباته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري، والمقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية.

من جانبه حذر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب لاعبيه من الانشغال بالعروض في الجولات الأخيرة بالدوري، خاصة أن الفريق يحتل قاع الترتيب وبات فى موقف صعب للنجاة من الهبوط.

وعقد أحمد أيوب المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه أكد لهم أن البقاء في الدوري ليس صعبا، مع تبقى 9 جولات على نهاية المسابقة، خاصة أن الفارق بين الحرس صاحب المركز الأخير برصيد 16 نقطة وبين أخر مركز ضمن البقاء وفقا للترتيب الحالي هو 10 نقاط فقط.

وخاص الفريق تدريبات مطولة بعد تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلى والتي كان مقرا لها 9 مايو الجاري. حيث سعى أيوب لرفع درجة استعداد فريقه لمواجهة المقاولون العرب، خاصة أن هذه الفترة كان الفريق بحاجة إليها لإعادة ترتيب أوراقه بعدما بات فى وضع صعب بمؤخرة جدول الترتيب.