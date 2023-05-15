شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس ينهى استعدادات الطلائع الليلة لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس استعداداته لمواجهة فاركو، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت فى مباراة الشرقية بكأس مصر لتجنب تكرارها فى مواجهة فاركو المقبلة بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري.

كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.

قرر مسئولو طلائع الجيش تأجيل مناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة لحين الاطمئنان على مسيرة فريق الكرة بالدوري الممتاز في ظل الرغبة في تضافر كل الجهود لتصحيح مسار الطلائع للإبتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثانى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في الفترة الأخيرة لإتخاذ خطوات على أرض الواقع لتحسين مركز الفريق بجدول الدوري والابتعاد عن مراكز القاع بجدول المسابقة.