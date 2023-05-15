شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت نجمات سيدات سلة الأهلى بعد التتويج بدورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي حسمت التتويج بدوري السوبر على حساب الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت ثريا أن فوز الفريق ببطولة دوري السوبر جاء بعد جهود كبيرة من اللاعبات والجهاز الفني على مدار البطولة، وأشارت إلى أن الروح القتالية كلمة السر في التتويج باللقب.

وقالت إن الفوز بالدوري يمنح دافعًا قويًّا للمواسم القادمة، مؤكدة أن الالتزام بتعليمات طارق خيري، المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.

وأشارت ثريا إلى أن فريق السلة يضم عناصر مميزة في كل المراكز، وأن الجميع يسعى لكتابة التاريخ مع النادي من خلال حصد كل البطولات التي ينافس عليها الفريق.

وعبرت دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب دوري السوبر، بعد التغلب على فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد.

وأوضحت دينا أن الفوز بلقب الدوري جاء تكليلًا لجهود كافة ‏اللاعبات والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، التي شهدت التحضير القوي للبطولة، وأكدت أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته خصوصًا الإصابات التي ضربت الفريق مع تلاحم المباريات منذ بداية الموسم.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على أعلى مستوى مع الاستقرار، وهو الأمر الذي استحق عليه الفريق التتويج بلقب البطولة في موسم تاريخي يحسب للجميع.

وأهدت دينا عمرو لقب الدوري إلى الجماهير التي ساندت الفريق، والتي دائمًا ما تكون كلمة ‏السر في الانتصارات التي يحققها الأهلي سواء في السلة أو اللعبات الأخرى بالنادي.

فيما قالت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي، إنها سعيدة بتحقيق الفوز اليوم على الجزيرة، والتتويج ببطولة دوري السوبر للمحترفات.

وأضافت: «قدمنا مشوارًا جيدًا طوال البطولة ونجحنا في حصد اللقب وإسعاد جماهير الأهلي وتعويضهم خسارة اللقب الموسم الماضي».

وأوضحت أن لاعبات الأهلي قدمن عروضًا قوية في مشوار البطولة، ونجحن في التتويج باللقب الذي يعد واحدًا من أغلى الألقاب التي حققها الفريق عن جدارة واستحقاق بعد مسيرة قوية للغاية.

وذكرت نادين أن الأهلي قدم موسمًا استثنائيًّا في الموسم الحالي، ويتطلع لتكرار الأمر الموسم المقبل، مؤكدة أن الدوافع تتجدد باستمرار ومع بداية كل موسم وتدفع لاعبات الأهلي إلى حصد المزيد من البطولات.‏

بينما عبرت ميرال أشرف، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بفوز الفريق بلقب دوري السوبر على حساب فريق الجزيرة، والذي اعتبرته نقطة مضيئة في موسم الفريق.

وقالت إن الفريق استحق الفوز باللقب عن جدارة، بعد المستوى الذي قدمه على مدى البطولة، خاصة في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس الإدارة وجماهير النادي.

وأشارت إلى أن الفريق تعاهد على الفوز ببطولة الدوري، وأن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا على مدار مباريات البطولة، من أجل الفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

وأكدت ميرال أن جمهور الأهلي كان كلمة السر هذا الموسم بعد الدعم الكبير الذي ساعد الفريق في حصد لقب دوري السوبر، وكان الدافع الأقوي من أجل الفوز بالبطولة.

وأشادت بما بذله الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق خيري من جهد كبير، من أجل تجهيز الفريق لخوض مواجهات الموسم بشكل عام.