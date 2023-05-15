شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام كينشاسا والزمالك مع كيركوس فى ربع نهائى كأس الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره كيركوس الإثيوبى فى إطار ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى فى الواحدة ظهرا.

بينما يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي فى نفس الدور .

وفاز فريق الأهلى فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية أمس .

وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.